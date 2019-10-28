Кристиан Нобоа: Бердыев еще не сказал последнего слова Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа ждет возвращения Курбана Бердыева в большой футбол.

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Эквадорец работал с туркменским специалистом в «Рубине» и «Ростове».

– Вы удивились, что Бердыев за два года не смог поднять «Рубин» на прежний уровень?

– Футболисты разные. Тогда были очень сильные игроки. Было минимум два футболиста на место. Это нелегко подобрать хотя бы похожий состав. Так быстро успешная команда не строится.

– Кадровая проблема – главная у «Рубина» сейчас?

– Я думаю, да. Подбор игроков совершенно другой, в отличие от чемпионских лет. Возможно, сейчас у «Рубина» есть футболисты с потенциалом. Мы тоже были молодыми, но тренеры в нас верили. Я, Рязанцев, Ансалди, Боккетти, Натхо, Бухаров. Было еще больше футболистов. В итоге мы оправдали доверие тренера и показали, что не зря получали время на поле. Я не знаю, кто смотрит игроков сейчас, нас всех смотрел Бердыев. Но это нелегкая работа.

– Почти полгода Бердыев без работы. Он мог бы еще чем-то запомниться в нашем футболе?

– Уверен на 100 процентов, что он еще не сказал последнего слова. Но я думаю, что он хочет сейчас немного отдохнуть. Возможно, зимой Бердыев снова вернется в футбол, – приводит слова Нобоа «БИЗНЕС Online».