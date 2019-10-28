Рядом со стадионом «Спартака» произошел пожар (видео) Соответствующий видеоролик появился в Твиттере.

Сегодня, 28 октября неподалеку от домашней арены московского «Спартака» возник пожар. О причинах возгорания неизвестно.

Напомним, домашним стадионом красно-белых является «Открытие Арена», основанная в 5 сентября 2014 года. Прошлым летом на этой арене состоялись матчи чемпионата мира по футболу.