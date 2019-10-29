Вилков рассудит «Зенит» и ЦСКА Назначены арбитры и инспекторы на матчи 15-го тура российской премьер-лиги.

Новости СМИ2 2 ноября (суббота) «Динамо» - «Ахмат»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Стипиди (Краснодар), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья - Павел Шадыханов (Москва); инспектор - Юрий Чеботарев (Краснодар). «Уфа» - «Локомотив»: судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Егор Болховитин (Ленинградская область), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья - Игорь Панин (Дмитров); инспектор - Фейзудин Эрзиманов (Московская область). «Сочи» - «Тамбов»: судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Вячеслав Харламов (Москва). «Зенит» - ЦСКА: судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Алексей Лунев (Новосибирск), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ВАР - Виталий Мешков (Дмитров), АВАР - Сергей Карасев (Москва); инспектор - Гаряфий Жафяров (Москва). 3 ноября (воскресенье) «Краснодар» - «Ростов»: судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья - Анатолий Жабченко (Краснодар); ВАР - Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АВАР - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург). 4 ноября (понедельник) «Урал» - «Оренбург»: судья - Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи - Андрей Болотенков (Москва), Денис Березнов (Москва); резервный судья - Алексей Амелин (Тула); инспектор - Александр Колобаев (Москва). «Крылья Советов» - «Рубин»: судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Николай Богач (Люберцы), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья - Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор - Сергей Фурса (Санкт-Петербург). «Спартак» - «Арсенал»: судья - Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи - Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья - Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор - Андрей Бутенко (Москва).