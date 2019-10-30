«Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги Футболисты «Манчестер Сити» на своем поле одержали победу над «Саутгемптоном» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги со счетом 3:1.

В составе «горожан» голами отметились Николас Отаменди (20-я минута) и Серхио Агуэро (38, 56). У «святых» отличился Джек Стивенс (75).

Соперник «Манчестер Сити» по четвертьфиналу станет известен по результатам жеребьевки которая состоится в этот четверг, 31 октября.

Добавим, что в параллельных матчах «Лестер» на выезде обыграл «Бертон Альбион» (3:1), «Эвертон» на своем поле оказался сильнее «Уотфорда» (2:0), а «Кроули Таун» дома уступил «Колчестер Юнайтед» (1:3).