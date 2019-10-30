В среду пройдут пять матчей 1/8 финала Кубка России В них примут участие шесть команд РПЛ и четыре – ФНЛ.

В среду пройдут пять матчей 1/8 финала Кубка России. В них примут участие шесть команд РПЛ и четыре – ФНЛ.

По итогам дня будут сформированы две пары ¼ финала.

17:00 «Урал» (Екатеринбург) – «Арсенал» (Тула)

19:00 «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) – «Шинник» (Ярославль)

18:00 «Ахмат» (Грозный) – «Луч» (Владивосток)

20:00 «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Томь» (Томск)

Также пройдет еще один матч:

19:00 ЦСКА (Москва) – «Уфа» (Уфа)

Еще три игры запланированы на четверг.

Отметим, что действующий обладатель трофея «Локомотив» завершил выступление в турнире, потерпев поражение от «Балтики» в 1/16 финала (1:1, по пенальти – 1:4).