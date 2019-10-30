Тренер «Лестера»: У команды высокий уровень уверенности «Лестер» победил «Бертон» и вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги.

Ассистент главного тренера «Лестера» Крис Дэвис подвел итоги матча с «Бертоном» (3:1) в четвертом раунде Кубка английской лиги на «Пирелли Стэдиум» в Бертон-апон-Тренте.

«Команда показала свою силу, игра получилась хорошей, – приводит BBC слова Дэвиса. – Мы вносили изменения в состав на матч с «Лутоном» в предыдущем раунде, сделали это и в этот раз.

Мы пошли на это не просто для того, чтобы предоставить игрокам немного времени, а потому что верим в них. Мы знаем, что они обладают уровнем, чтобы показывать игру и добиваться результата.

Мы в четвертьфинале и будем ждать следующего матча, когда настанет для него время. Сейчас у игроков сильная вера и высокий уровень уверенности».

Напомним, голы у «Лестера» забивали нигериец Келечи Ихеаначо, бельгиец Юри Тилеманс и полузащитник Джеймс Мэддисон.

Добавим, что «Бертон» занимает 13-е место в третьем по силе дивизионе Англии.