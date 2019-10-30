17-летний защитник «Рубина» Фомин выписан из больницы - Советский спорт
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30 октября 2019 13:57ФутболЛипкин Антон

17-летний защитник «Рубина» Фомин выписан из больницы

После матча молодежного первенства со «Спартаком» у игрока диагностировали тупую травму живота и большую потерю крови

Защитник «Рубина» Вячеслав Фомин в среду выписан из больницы и переведен в реабилитационный центр в Подмосковье.

«Слава направлен в терапевтическое отделение для восстановительного лечения, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, швы сняты», – говорится в официальном твиттере «Рубина».

Напомним, 17-летний игрок попал в больницу 18 ноября после матча 13-го тура молодежного первенства со «Спартаком» (0:1). Во время игры Фомин неудачно столкнулся с соперником, а после матча был госпитализирован. Врачи диагностировали у игрока тупую травму живота и большую потерю крови.

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