17-летний защитник «Рубина» Фомин выписан из больницы После матча молодежного первенства со «Спартаком» у игрока диагностировали тупую травму живота и большую потерю крови

Защитник «Рубина» Вячеслав Фомин в среду выписан из больницы и переведен в реабилитационный центр в Подмосковье.

«Слава направлен в терапевтическое отделение для восстановительного лечения, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, швы сняты», – говорится в официальном твиттере «Рубина».

Вячеслава Фомина сегодня выписали из Домодедовской центральной городской больницы и перевели в реабилитационный центр в Подмосковье.



Слава направлен в терапевтическое отделение для восстановительного лечения, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, швы сняты. pic.twitter.com/f1C9WydEF6 — «Рубин» Казань (@fcrk) October 30, 2019

Напомним, 17-летний игрок попал в больницу 18 ноября после матча 13-го тура молодежного первенства со «Спартаком» (0:1). Во время игры Фомин неудачно столкнулся с соперником, а после матча был госпитализирован. Врачи диагностировали у игрока тупую травму живота и большую потерю крови.