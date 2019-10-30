«Ахмат» – «Луч». Стартовые составы Начало игры – 18:00 (мск).

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов и исполняющий обязанности главного тренера «Луча» Александр Ушахин назвали составы на матч команд в 1/8 финала Кубка России.

«Ахмат»: Городов, Мусалов, Анхель, Семенов, Харин, Швец, Гащенков, Михалак, Иванов, Бериша, Мбенг.

Запасные: Мелихов, Гудиев, Митришев, Шимански, Х. Кадыров, Гиголаев, Адамов, Понсе, Нижич, Садулаев, Глушаков, А. Кадыров.

Стартовый состав ФК «Ахмат» на поединок против «Луча» из Владивостока #КубокРоссии pic.twitter.com/5ZEH9VcdtL — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) October 30, 2019

«Луч»: Ребров, Абазов, Степанец (к), Ботака, Марущак, Кротов, Пономаренко, Саламатов, Гордиенко, Носов, Кутьин.

Запасные: Пономаренко, Насадюк, Квеквескири, Макаренко, Алиев, Стеклов, Катрич.

Наш состав на матч #АхматЛуч



Нам нужна 14 финала! Только вперёд! 👊🏻💛💙 pic.twitter.com/Oy5FR2XHqW — ФК «Луч» Владивосток (@fcluch_official) October 30, 2019

Матч «Ахмат» – «Луч» пройдет 30 октября на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало – 18:00 (мск).