Дубль Глушакова помог «Ахмату» разгромить «Луч» Встреча прошла в Грозном.

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Футболисты «Ахмата» нанесли поражение игрокам «Луча» в домашнем матче 1/8 финала Кубка России. Поединок завершился со счетом 5:1.

В составе победителей лучшим оказался Денис Глушаков. Он оформил дубль. Еще по голу забили Аблае Мбенг, Анхель Вилькер и Конрад Михалак. У гостей отличился Никита Саламатов.

За выход в полуфинал «Ахмат» поспорит с победителем матча «Зенит» – «Томь».

Кубок России

1/8 финала

«Ахмат» – «Луч» – 5:1 (2:0)

Голы: Мбенг, 11; Анхель (пенальти), 21; Михаляк, 65; Глушаков, 67; Глушаков, 78 – Саламатов, 54.

Предупреждения: Ботака-Иобома (23), Саламатов (26), Швец (30), Пономаренко (45), Анхель (53), Абазов (59).

«Ахмат»: Городов, Анхель, Мусалов, Семенов, Иванов (Глушаков, 56), Швец, Гащенков, Михаляк, Бериша (Митришев, 57), Харин, Мбенг.

«Луч»: Ребров, Ботака-Иобома, Степанец, Марущак, Абазов, Пономаренко, Саламатов, Носов (Квеквескири, 61), Кротов, Кутьин (Алиев, 46), Гордиенко (Катрич, 46).