«ПСЖ» объявил о продлении контракта с Верратти (фото) Итальянец выступает за французский клуб с 2012 года.

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти договорился с руководством о новом контракте. Об этом информирует пресс-служба парижан.

Отмечается, что новое соглашение игрока в силе до 2024 года. О других деталях сделки не уточняется.

За 7 лет в «ПСЖ» Верратти шесть раз стал чемпионом Франции, а также четыре раза брал Кубок страны, выиграв ряд других трофеев. В активе 26-летнего хавбека 290 матчей и 48 голевых передач.