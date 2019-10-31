«Ливерпуль» выбил «Арсенал» из Кубка лиги. Команды забили 10 голов Встреча прошла на «Энфилде».

Матч 1/8 финала Кубка лиги «Ливерпуль» – «Арсенал» стал настоящим украшением сегодняшнего дня. В этой игре команды забили 10 мячей. Основное время встречи завершилось со счетом 5:5, а в серии пенальти сильнее оказались «красные» – 5:5.

Таким образом, «Ливерпуль» вышел в ¼ финала. Своего соперника команда Юргена Клоппа узнает позднее.

Кубок лиги

1/8 финала

«Ливерпуль» – «Арсенал» – 5:5 (5:4 – в серии пенальти)

Голы: 1:0 – 6, автогол Мустафи, 1:1 – 19 Торрейра, 1:2 – 26 Мартинелли, 1:3 – 36 Мартинелли, 2:3 – 43, пенальти Милнер, 2:4 – 54 Мэйтленд-Найлз, 3:4 – 58 Окслейд-Чемберлен, 4:4 – 62 Ориги, 4:5 – 70 Уиллок, 5:5 – 90 Ориги.

«Ливерпуль»: Келлехер, Эллиот, Гомес, ван дер Берг, Окслейд-Чемберлен (Чиривелья, 81), Уильямс, Лаллана, Милнер, Кейта (Джонс, 55), Ориги, Брюстер.

«Арсенал»: Мартинес, Мустафи, Бельерин, Холдинг, Мэйтленд-Найлз, Торрейра (Себальос, 72), Уиллок, Мартинелли, Озил (Гендузи, 65), Колашинац (Тирни, 83), Сака.

Предупреждения: Брюстер (24), Лаллана (44), Уиллок (64), Колашинац (77), Сака (85).