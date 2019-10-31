«Ливерпуль» выбил «Арсенал» из Кубка лиги. Команды забили 10 голов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
31 октября 2019 00:47ФутболГичунцев Артур

«Ливерпуль» выбил «Арсенал» из Кубка лиги. Команды забили 10 голов

Встреча прошла на «Энфилде».

Матч 1/8 финала Кубка лиги «Ливерпуль» – «Арсенал» стал настоящим украшением сегодняшнего дня. В этой игре команды забили 10 мячей. Основное время встречи завершилось со счетом 5:5, а в серии пенальти сильнее оказались «красные» – 5:5.

Таким образом, «Ливерпуль» вышел в ¼ финала. Своего соперника команда Юргена Клоппа узнает позднее.

Кубок лиги
1/8 финала

«Ливерпуль» – «Арсенал» – 5:5 (5:4 – в серии пенальти)

Голы: 1:0 – 6, автогол Мустафи, 1:1 – 19 Торрейра, 1:2 – 26 Мартинелли, 1:3 – 36 Мартинелли, 2:3 – 43, пенальти Милнер, 2:4 – 54 Мэйтленд-Найлз, 3:4 – 58 Окслейд-Чемберлен, 4:4 – 62 Ориги, 4:5 – 70 Уиллок, 5:5 – 90 Ориги.

«Ливерпуль»: Келлехер, Эллиот, Гомес, ван дер Берг, Окслейд-Чемберлен (Чиривелья, 81), Уильямс, Лаллана, Милнер, Кейта (Джонс, 55), Ориги, Брюстер.

«Арсенал»: Мартинес, Мустафи, Бельерин, Холдинг, Мэйтленд-Найлз, Торрейра (Себальос, 72), Уиллок, Мартинелли, Озил (Гендузи, 65), Колашинац (Тирни, 83), Сака.

Предупреждения: Брюстер (24), Лаллана (44), Уиллок (64), Колашинац (77), Сака (85).

Сергей Ковалев: Хочу победить Канело и встретиться с Бетербиевым (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,3 кг) Сергей Ковалев заявил, что будет сильнее обычного во время поединка 2 ноября с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. 23.10.2019 19:15 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Дмитрий Бивол: Вопрос только в том, сможет ли Ковалев выдержать все 12 раундов в хорошем темпе Фредди Роуч: Альварес уничтожит Ковалева Сергей Ковалев: Альварес лучший в боксе, этот бой будет для меня самым большим испытанием
Крах Медведевой и Трусова в засаде – так начался канадский этап Гран-при На втором этапе серии Гран-при в канадской Келоуне после короткой программы Александра Трусова идет третьей, Евгения Медведева – увы, только шестой. 26.10.2019 01:00 Фигурное катание Тигай Лев
Виктор Гончаренко: Должна же была когда-то фортуна и в нашу сторону повернуться Главный тренер ЦСКА ответил на вопросы журналистов после минимальной домашней победы над «Уфой» в матче 1/8 финала Кубка России. 30.10.2019 22:00 Футбол Мощенко Захар
Овечкин показал Мэттьюзу и Бэбкоку, кто в НХЛ король Гениальный матч выдал в Торонто Александр Овечкин. 30.10.2019 08:00 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Александр Радулов: Мы забили в конце второго периода и продолжали давление в третьем Андрей Свечников: Мы с Бриндамором часто работаем над таким броском Йоси продлил контракт с «Нэшвиллом» на восемь лет
Даниил Медведев: Мы, русские, все колючие Нечасто бывает, чтобы российские спортсмены оказывались на обложках топовых иностранных изданий. Накануне парижского турнира серии «Мастерс» французская L'Equipe вышла с заголовком на первой полосе «Царь родился» и с интервью с Даниилом Медведевым внутри. 28.10.2019 20:15 Теннис Туманов Дмитрий
Составит ли Хачанов компанию Медведеву в Лондоне? Три интриги парижского «Мастерса» В понедельник в Париже стартовал предпоследний в сезоне турнир ATP. Три россиянина поборются за титул. «Советский спорт» – об основных интригах французского «Мастерса». 28.10.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Исмаил Силлах: Ковалев изобьет Альвареса Бывший соперник Сергея Ковалева украинец Исмаил Силлах считает, что именно россиянин является фаворитом предстоящего поединка с мексиканцем Саулем Альваресом. 30.10.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Кравцов, равняйся на Бучневича! «Трактор» победил благодаря тройке Лисин-Малыхин-Авцин Виталий Кравцов сыграл в Челябинске, а СКА одержал вторую победу подряд, и снова по буллитам. 30.10.2019 23:00 Хоккей Домрачев Владислав
Ее собственная лига. Трусова упала и… разгромила всех с мировым рекордом! На этапе серии Гран-при в канадской Келоуне очередную феноменальную победу одержала Александра Трусова. Евгения Медведева заняла пятое место. 27.10.2019 02:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
01:09 Футбол «МЮ» победил «Челси» благодаря дублю Рэшфорда
00:47 Футбол «Ливерпуль» выбил «Арсенал» из Кубка лиги. Команды забили 10 голов
00:29 Баскетбол «Зенит» одолел «Жальгирис» в матче Евролиги
00:13 Алексей Кудашов: Мы недовольны реализацией СКА
23:47 Футбол Головин занял место Фабрегаса в матче с «Марселем»
23:33 Футбол «Валенсия» вырывала ничью у «Севильи», Черышев пропустил матч
23:15 Футбол «ПСЖ» объявил о продлении контракта с Верратти (фото)
22:58 Футбол Сергей Семак: «Зенит» хочет выиграть Кубок России
22:50 Хоккей «Ак Барс» победил «Адмирал» в матче КХЛ
22:25 Хоккей СКА одолел в гостях «Витязь»
22:15 Баскетбол ЦСКА прервал серию из четырех побед, уступив «Олимпиакосу»
22:07 Футбол «Зенит» разгромил «Томь» в матче Кубка России
21:59 Футбол «Шинник» выбил «Нижний Новгород» из розыгрыша Кубка России
21:58 Футбол Вадим Евсеев: И нам, и ЦСКА хорошо, что дополнительное время не играли
21:50 Футбол Сборная России обыграла команду Швейцарии и вышла на Евро-2020
21:43 Футбол Виктор Гончаренко: Надеюсь, что после такого матча наша неудачная серия закончится
21:27 ММА Отец Хабиба: Бой против Фергюсона – самый большой в истории UFC
21:10 Футбол ЦСКА на последних минутах вырвал победу у «Уфы»
20:48 Футбол «Фейеноорд» объявил о назначении Адвоката
20:33 Футбол СМИ: Слуцкий ведет переговоры с «Монако»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array