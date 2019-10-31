«МЮ» победил «Челси» благодаря дублю Рэшфорда Встреча прошла в Лондоне.

Очередной матч 1/8 финала Кубка английской лиги «Челси» – «Манчестер Юнайтед» завершился победой «красных дьяволов» – 2:1.

В составе победителей дубль оформил нападающий Маркус Рэшфорд. У «синих» это сделал Миши Батшуайи.

Кубок лиги

1/8 финала

«Челси» – «Манчестер Юнайтед» – 1:2 (0:1)

Голы: Батшуайи, 61 – Рэшфорд, 25 (пенальти); 73.