Игорь Шалимов: Глушаков комфортно себя чувствует на позиции «десятки» Полузащитник «Ахмтата» сделал дубль в ворота «Луча».

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал победу над «Лучом» (5:1) в матче 1/8 финала Кубка России на «Ахмат Арене» в Грозном.

– Игра оставила положительное впечатление, – приводит слова Шалимова официальный сайт клуба. – У нас получалось контролировать мяч, мы создавали моменты, забили пять голов, что для нас очень важно. Могли забить еще не один гол. Я бы не принижал эту победу в плане психологии для нашей команды.

– Как оцените игру Глушакова?

– Он вышел хорошо, забил два мяча. Он комфортно себя чувствует на позиции «десятки», играя повыше. Он отдал много передач на нападающего, забил два мяча.

Напомним, голы у «Ахмата» забили сенегалец Аблай Мбенг, венесуэлец Вилькер Анхель, поляк Конрад Михалак, а также полузащитник Денис Глушаков, оформивший дубль после выхода на замену.

В ¼ финала «Ахмат» сыграет с «Зенитом». Хозяина матча определит жребий.