«Спартак» планирует предложить Мельгарехо новый контракт Контракт парагвайца истекает летом следующего года.

Загрузка...

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо может остаться в клубе, сообщает Федеральное агентство новостей.

По информации источника, клуб планирует предложить 29-летнему парагвайцу новый контракт до 2022 года. Отметим, что действующее соглашение игрока рассчитано до окончания нынешнего сезона.

Мельгарехо выступает за «Спартак» с 2015 года. За это время он провел за команду 110 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 11 результативных передач.

Среди действующих игроков команды только полузащитник Джано Ананидзе (144) и голкипер Артем Ребров (131) провели за «Спартак» больше матчей.

Добавим, что в летнее трансферное окно бывший главный тренер красно-белых Олег Кононов заявлял, что Мельгарехо может покинуть клуб.