«Спартак» планирует предложить Мельгарехо новый контракт

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо может остаться в клубе, сообщает Федеральное агентство новостей.
По информации источника, клуб планирует предложить 29-летнему парагвайцу новый контракт до 2022 года. Отметим, что действующее соглашение игрока рассчитано до окончания нынешнего сезона.
Мельгарехо выступает за «Спартак» с 2015 года. За это время он провел за команду 110 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 11 результативных передач.
Среди действующих игроков команды только полузащитник Джано Ананидзе (144) и голкипер Артем Ребров (131) провели за «Спартак» больше матчей.
Добавим, что в летнее трансферное окно бывший главный тренер красно-белых Олег Кононов заявлял, что Мельгарехо может покинуть клуб.
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