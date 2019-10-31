Илья Абаев: У Карпина была проблема со Скопинцевым: он прятался в аэропорту и ел пирожки Скопинцев выступал в «Ростове» в 2016-2018 годах.

Бывший голкипер «Ростова» Илья Абаев рассказал, как главный тренер команды Валерий Карпин следил за весом игроков.

«Карпин смеялся, что даже штрафовать некого, – приводит «БИЗНЕС Online» слова Абаева. – Даже если случались какие-то отклонения, то все возвращались в боевой вес очень быстро.

Единственная проблема у него была со Скопинцевым. Он прятался в аэропорту, ел пирожки, а потом удивлялся, откуда у него лишний вес».

Напомним, Скопинцев выступал за «Ростов» в 2016-2018 годах, а минувшей зимой перешел в «Краснодар».

В нынешнем сезоне «Ростов» занимает второе место в премьер-лиге, отставая на три очка от «Зенита». В четверг в 1/8 финала Кубка России команда сыграет в гостях со «Спартаком».