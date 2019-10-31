Василий Иванов: «Химки» достойно играли - что в матче с «Рубином», что с «Оренбургом» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
31 октября 2019 19:35Футбол

Василий Иванов: «Химки» достойно играли - что в матче с «Рубином», что с «Оренбургом»

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал победу команды в матче 1/8 финала Кубка России против «Оренбурга» (2:1).

- Мы провели две игры с хорошими командами из премьер-лиги и победили. У нас попадаются соперники, с которыми можно играть и выигрывать. Мы достойно играли и не менее достойно победили - что в игре с «Рубином», что сегодня, - приводит слова Иванова «РИА Новости».

Добавим, что за выход в полуфинал турнира «Химки» сыграют с победителем матча «Торпедо» – «Балтика».

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Еще по теме:
Виктор Майгуров: Большинству стран все равно, как выполняются критерии восстановления СБР Александр Тихонов: Тысяча процентов, что Логинова заставляли употреблять допинг Рабочая группа по восстановлению СБР соберется в декабре
Хет-трик и крутая игра Радулова. Он уничтожил «Миннесоту» А Свечников забил невероятный гол в ворота «Калгари». 30.10.2019 08:30 Хоккей Костяев Иван
Чемпион подарил Новосибирску победу. «Сибирь» выиграла у ЦСКА Команда со снежинкой сотворила сенсацию – одержала в день рождения клуба волевую победу над обладателем Кубка Гагарина ЦСКА (2:1), а Павел Дацюк открыл личный голевой счет в «Автомобилисте», который прервал серию поражений. 31.10.2019 19:35 Хоккей Домрачев Владислав
Конор Макгрегор: Хабиб – трус! Он, наверное, улетел из страны, потому что я здесь (видео) Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор дал огненную пресс-конференцию в Москве. 24.10.2019 15:15 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Конор Макгрегор: Мне нужно вернуть удары, приди и возьми меня Анатолий Малыхин: Вообще без разницы, кто во главе команды, главное – чтобы «Спартак» выигрывал Анатолий Малыхин: Сейчас Макгрегор перегибает, это все понимают
Эдуард Трояновский: На гонорар могу купить квартиру … в Орле Ближайший бой Трояновского пройдет 14 ноября. 25.10.2019 19:00 Бокс Усачев Владислав
Федерация хоккея России и БК «Лига ставок» назовут лауреатов премии «Герои хоккея» 7 ноября в Хельсинки стартует первый этап Евротура Кубок «Карьяла». А 5 ноября в УТЦ «Новогорск» пройдет вручение ежегодной премии «Герои хоккея», учрежденной ФХР и официальным партнером Федерации хоккея России и национальной сборной – букмекерской компанией «Лига Ставок». 29.10.2019 21:00 Хоккей Домрачев Владислав
Россию опять обвиняют в подкупе ФИФА. Теперь – с уликами Телеграм-канал Black Mirror опубликовал фрагменты документов «для внутреннего пользования» от 2010 года, из которых следует, что Россия могла подкупить чиновников ФИФА перед выборами страны-организатора ЧМ-2018. 30.10.2019 18:00 Футбол Зибрак Артем
Овечкин показал Мэттьюзу и Бэбкоку, кто в НХЛ король Гениальный матч выдал в Торонто Александр Овечкин. 30.10.2019 08:00 Хоккей Славин Виталий
Ничушкин не забил при выходе один на один. У него 81 матч без голов «Советский спорт» рассказывает о главных матчах дня. 31.10.2019 08:30 Хоккей Костяев Иван
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Новости
20:01 Футбол Денис Глушаков: Рад забить первые голы за «Ахмат»
19:45 Футбол Андрей Талалаев: Первый тайм полностью за был за «Химками», должны были заканчивать его 3:0
19:42 Футбол Месси вызван в сборную Аргентины на матчи с Уругваем и Бразилией
19:35 Футбол Василий Иванов: «Химки» достойно играли - что в матче с «Рубином», что с «Оренбургом»
19:28 Футбол Кубок России. 1/8 финала. «Спартак» – «Ростов». Онлайн
19:19 Джокович поспорит с Циципасом за полуфинал турнира в Париже
19:11 Хоккей Игорь Никитин: Переломным моментом был быстрый гол «Сибири» после нашей первой шайбы
18:50 Хоккей Андрей Ермаков: Удалось переиграть ЦСКА за счет характера и самоотверженности
18:45 Футбол Футболисты «Барселоны» предложили деньги руководству за возвращение Неймара
18:33 Футбол «Спартак» – «Ростов». Стартовые составы команд
18:32 Футбол Илья Помазун: Теперь думаем о матче в Питере. Это ключевая игра
18:30 Футбол Агент Крала: Нет смысла отрицать, что Алекса просматривают английские клубы
18:07 Хоккей «Сибирь» на своем льду обыграла ЦСКА, одержав шестую победу в чемпионате подряд
18:04 Футбол «Химки» обыграли «Оренбург» и вышли в четвертьфинал Кубка России
17:56 Баскетбол Сергей Карасев: Гист, Дженкинс и Браун – три человека, которые делают результат «Црвены Звезды»
17:49 Хоккей Никита Щербак: Скорее всего, останусь в КХЛ, но точного ответа дать не могу
17:34 Баскетбол Римас Куртинайтис: С возвращением в строй Кузмича «Црвена Звезда» смотрится увереннее
17:19 Футбол Роналду показал свой костюм на Хеллоуин (видео)
16:58 Хоккей Никита Щербак: Считаю, что за последние годы КХЛ очень выросла
16:41 Футбол Дмитрий Кириченко: Мне кажется, что «Ростов» все-таки выиграет сегодня у «Спартака»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array