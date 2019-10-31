Василий Иванов: «Химки» достойно играли - что в матче с «Рубином», что с «Оренбургом» Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал победу команды в матче 1/8 финала Кубка России против «Оренбурга» (2:1).

- Мы провели две игры с хорошими командами из премьер-лиги и победили. У нас попадаются соперники, с которыми можно играть и выигрывать. Мы достойно играли и не менее достойно победили - что в игре с «Рубином», что сегодня, - приводит слова Иванова «РИА Новости».

Добавим, что за выход в полуфинал турнира «Химки» сыграют с победителем матча «Торпедо» – «Балтика».