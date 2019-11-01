Беппе Маротта: Скудетто – это не цель «Интера» на этот сезон «Нерадзурри» занимают второе место в серии A.

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Спортивный директор «Интера» Беппе Маротта высказался о задачах команды на этот сезон.

«Скудетто – это не та цель, которую мы ставим перед собой в этом году, – приводит Corriere dello Sport слова Маротты. – Наша работа заключается в том, чтобы вернуть «Интер» на лидирующие позиции, как того требуют история и эмблема, но я считаю, что процесс роста должен быть постепенным, и этот год станет началом пути.

Есть то, в чем надо прибавить, и мы сделаем это, но нужно, чтобы все шло спокойно, без давления на главных действующих лиц, хотя мы понимаем, что футболка «Интера» – это непростая ноша».

Отметим, что после десяти туров «Интер» набрал 25 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая на одно очко от «Ювентуса». В 11-м туре 2 ноября «нерадзурри» сыграют в гостях с «Болоньей».