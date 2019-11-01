Юрген Клопп: Мартинелли – талант века, ван ден Бергу было очень сложно «Ливерпуль» победил «Арсенал» в матче Кубка английской лиги, в котором команды забили десять голов.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча четвертого раунда Кубка лиги с «Арсеналом» (5:5, по пенальти – 5:4) на стадионе «Энфилд» особо отметил 17-летнего голландца Зеппа ван ден Берга.

«Он провел невероятный матч, – приводит слова немца официальный сайт «красных». – Иметь дело с такими ребятами очень сложно. (Габриэл) Мартинелли примерно того же возраста, но он талант века. Он невероятный нападающим, с ним очень сложно».

Отметим, что 18-летний бразилец Мартинелли сделал дубль в ворота «Ливерпуля». Всего на его счету семь голов и одна результативная передача в семи матчах за «Арсенал».

Добавим, что ван ден Берг перешел в «Ливерпуль» из «Зволле», за который провел 22 матча.