«Зенит» на своем поле не смог обыграть ЦСКА в матче молодежного первенства - Советский спорт
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01 ноября 2019 21:32Футбол

«Зенит» на своем поле не смог обыграть ЦСКА в матче молодежного первенства

Футболисты «Зенита» сыграли вничью с ЦСКА в домашнем матче 15-го тура молодежного первенства России.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля голом отметился Вадим Симутенков (13-я минута). У армейцев отличился Лассана Н'Диая (45).

После этой игры ЦСКА набрал 27 очков и занимает третье место в турнирной таблице молодежного первенства. «Зенит», имея в активе 24 очка, расположился на седьмой строчке.

Добавим, что матч основных составов состоится в Санкт-Петербурге в ближайшую субботу.

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