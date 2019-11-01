«Зенит» на своем поле не смог обыграть ЦСКА в матче молодежного первенства Футболисты «Зенита» сыграли вничью с ЦСКА в домашнем матче 15-го тура молодежного первенства России.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля голом отметился Вадим Симутенков (13-я минута). У армейцев отличился Лассана Н'Диая (45).

После этой игры ЦСКА набрал 27 очков и занимает третье место в турнирной таблице молодежного первенства. «Зенит», имея в активе 24 очка, расположился на седьмой строчке.

Добавим, что матч основных составов состоится в Санкт-Петербурге в ближайшую субботу.