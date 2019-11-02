«Аякс» одержал шестую победу кряду, Промес за 5 минут оформил дубль - Советский спорт
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02 ноября 2019 00:28ФутболГичунцев Артур

«Аякс» одержал шестую победу кряду, Промес за 5 минут оформил дубль

Ранее голландец выступал за московский «Спартак», с которым становился чемпионом России.

Матч 12-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» – «Зволле» завершился победой столичного клуба со счетом 4:2.

В составе победителей по дублю оформили Квинси Промес и Давид Нерес. У гостей забили Густаво Хамер и Мустафа Саймак.

Таким образом, «Аякс» одержал шестую победу кряду и занимает 1-е место в таблице, набрав 32 очка.

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