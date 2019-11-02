«Аякс» одержал шестую победу кряду, Промес за 5 минут оформил дубль Ранее голландец выступал за московский «Спартак», с которым становился чемпионом России.

Новости СМИ2 Матч 12-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» – «Зволле» завершился победой столичного клуба со счетом 4:2. В составе победителей по дублю оформили Квинси Промес и Давид Нерес. У гостей забили Густаво Хамер и Мустафа Саймак. Таким образом, «Аякс» одержал шестую победу кряду и занимает 1-е место в таблице, набрав 32 очка. '); } '); }