«Аякс» одержал шестую победу кряду, Промес за 5 минут оформил дубль

Матч 12-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» – «Зволле» завершился победой столичного клуба со счетом 4:2.
В составе победителей по дублю оформили Квинси Промес и Давид Нерес. У гостей забили Густаво Хамер и Мустафа Саймак.
Таким образом, «Аякс» одержал шестую победу кряду и занимает 1-е место в таблице, набрав 32 очка.
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