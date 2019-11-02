«ПСЖ» уступил «Дижону» и прервал серию из четырех побед Встреча прошла на стадионе «Гастон Жерар».

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Футболисты «Дижона» нанесли сенсационное поражение игрокам «ПСЖ» в домашнем матче 12-го тура лиги 1 (2:1).

В составе победителей по голу забили Мунир Шуиар (45+6) и Хондер Кадис (47). У гостей в начале поединка отличился Килиан Мбаппе (19).

Таким образом, чемпион Франции прервал серию из четырех побед. Несмотря на сегодняшнюю неудачу, столичный клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 27 очков.