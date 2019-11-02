Нико Ковач: В матче против «Айнтрахта» ожидаю больше страсти в единоборствах Главный тренер «Баварии» Нико Ковач – о предстоящем выездном матче 10-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом».

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- Я в предвкушении матча, игра будет интенсивной. Мы должны будем показать другое лицо. Я ожидаю больше страсти в единоборствах. Мы должны с первых минут быть в игре, сохранять полную концентрацию. Если мы будем играть так, как в последнее время, то можем быстро пропустить. Нам предстоит топ-матч против очень, очень хорошей команды, - цитирует Ковача пресс-служба «Баварии».

Добавим, что встреча состоится сегодня во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и начнется в 17:30 по московскому времени.