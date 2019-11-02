Мельгарехо вызван в сборную Парагвая Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо вызван в сборную Парагвая на товарищеские матчи против Болгарии и Саудовской Аравии.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, 29-летний хавбек был включен в список из 19 футболистов, приглашенных в национальную команду из зарубежных клубов.

Отметим, что в последний раз хавбек выступал за национальную команду в августе 2013 года.

Добавим, что в текущем сезоне Мельгарехо провел 13 матчей за «Спартак», записав на свой счет один забитый мяч.

#Albirroja ⚪🔴



📋 ¡Lista de Convocados (19) de clubes del exterior, para los Amistosos por Fecha FIFA! ⚽



🗓 14 de noviembre vs. Bulgaria y 19 de noviembre vs. Arabia Saudita.#ElSueñoQueNosUne 🇵🇾 pic.twitter.com/SBn88pS7n9 — Selección Paraguaya (@Albirroja) November 1, 2019