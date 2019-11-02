«Краснодар» победил «Ростов» в молодежном первенстве - Советский спорт
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02 ноября 2019 18:16ФутболГичунцев Артур

«Краснодар» победил «Ростов» в молодежном первенстве

Встреча прошла на домашней арене «быков».

Матч 15-го тура молодежного первенства России «Краснодар» – «Ростов» завершился победой хозяев со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал форвард Максим Кутовой.

Таким образом, набрал «Краснодар» набрал 17 очков и занимает 11-е место в таблице. У «Ростова» столько же баллов. Донской клуб расположился позицией ниже, уступая по дополнительным показателям.

Добавим, что матч основных команд пройдет 3 ноября и стартует в 15.30 мск.

Молодежное первенство России

15-й тур

«Краснодар-мол» (Краснодар) – «Ростов-мол» (Ростов-на-Дону) 1:0 (0:0)

Гол: Кутовой, 71.

Удаление: Никитин («Краснодар-мол»), 79.

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