Нико Ковач – о поражении «Айнтрахту»: «Бавария» не имеет права проигрывать со счетом 1:5 Главный тренер «Баварии» Нико Ковач – о крупном поражении команды в выездном матче 10-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом» (1:5).

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- Мы хорошо вошли в игру. Однако восемь минут спустя все, что мы планировали, было перевернуто. Во Франкфурте тяжело играть на протяжении 80 минут в меньшинстве.

Я считаю, что, несмотря на два пропущенных мяча, в первом тайме мы играли хорошо. Мы отквитали один гол, мы контролировали игру. Но потом, четыре минуты спустя после начала второго тайма, мы пропустили снова.

Несмотря на игру в меньшинстве, мы не имеем права проигрывать со счетом 1:5. Сегодня было определенно не то, что мы от себя ожидали. Во втором тайме мы играли не лучшим образом, - цитирует Ковача пресс-служба «Баварии».

После этой победы «Айнтрахт» набрал 17 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Бавария», потерпев второе поражение в сезоне, с 18 очками опустилась на четвертое место.