Денис Попов: Если бы не удаление Бийола, то ЦСКА, скорее всего, победил бы Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов оценил выездную ничью красно-синих с «Зенитом» (1:1) в 15-м туре чемпионата России.

- ЦСКА есть ЦСКА, ниже определенного уровня он все равно никогда не опустится. Если бы не удаление Бийола, то армейцы, скорее всего, победили бы. Семак правильно сказал: до игры можно говорить что угодно, а все проявляется на поле. В таких лобовых дерби шансы всегда 50 на 50. ЦСКА был как раненый зверь. Там проиграли, там проиграли – отступать «армейцам» было некуда. Вот и не отступили, - цитирует Попова «Евро-Футбол.ру».

Добавим, что после этой игры «Зенит» набрал 33 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА, имея в активе 27 очков, расположился на пятой строчке.