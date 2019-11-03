«Витесс» под руководством Слуцкого потерпел второе поражение подряд «Витесс», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел гостевое поражение от «Эммена» в рамках 12-го тура Эредивизии. Игра на стадионе «Де Ауде Мердейк» завершилась со счетом 2:1.

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Счет в матче на 11-й минуте открыл полузащитник хозяев Майкл де Леув. В середине первого тайма форвард «Эммена» Николай Лаурсен удвоил преимущество своей команды. Под конец первой 45-минутки нападающий «Витесса» Нуа Дико сократил разницу в счете.

Для команды Слуцкого это поражение стало вторым подряд. Ранее «Витесс» на своем поле уступил «АДО Ден Хаагу» со счетом 2:0.

На данный момент «Витесс» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, имея в своем активе 23 очка.