Сергей Матвеев: Мы должны были побеждать и занимать второе место в таблице, а не терять очки - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 ноября 2019 19:45ФутболВащенко Сергей

Сергей Матвеев: Мы должны были побеждать и занимать второе место в таблице, а не терять очки

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев уверен, что его команда потеряла очки в матче 15-го тура чемпионата России против «Ростова» (2:2).

«Мы провели два разных тайма. Не очень приятный второй мяч: «Ростов» забил после серии отскоков. Мы рады, что наша команда изменилась во второй половине и смогла сравнять счет. Она осталась за нами. Мы ждали большего от матча: должны были обыгрывать «Ростов». Статистика превзошла наши ожидания. Мы довольны ничьей. Это обычные эмоции, когда твоя команда забивает два мяча в компенсированное время и сравнивает счет. Мы не рады ничьей. Это важно. Мы должны были побеждать и занимать второе место в таблице, а не терять очки. Забей (Магомед-Шапи) Сулейманов в начале второго тайма, мы бы вытащили эту игру раньше. В первом тайме преимущество было у «Ростова». Мы два раза потеряли мяч, а «Ростов» это использовал и провел хорошие атаки. Забей мы раньше, чем на 93-й минуте, игра закончилась бы раньше», – сказал Матвеев.

Напомним, матч завершилась вничью - 2:2. У гостей дублем отметился Алексей Ионов (34-я и 41-я минуты), хозяева забили два мяча в добавленное арбитром время - отличились Иван Игнатьев (90+3) и Урош Спайич (90+5).

Наш парный конвейер работает без выходных. Золото Гран-при – у Мишиной и Галлямова Вслед за женским катанием у России в Гренобле победный дубль и в парном: Анастасия Мишина и Александр Галлямов – первые, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – вторые. 03.11.2019 15:45 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Алексей Мишин: Был уверен, что Косторная выступит блестяще во Франции Илья Авербух: Загитовой не надо посыпать голову пеплом преждевременно, ничего критического не произо
Максим Боков: Увольнять тренера посреди сезона – это точно не про ЦСКА Уроженец Санкт-Петербурга, бывший защитник «Зенита» и ЦСКА, который сейчас тренирует в академии армейцев, поделился ожиданиями от центрального матча 15-го тура. 01.11.2019 17:30 Футбол Григорьевская Юлия
Русская дуэль на Манхэттене: Кучеров распечатывает Георгиева, но капитулирует в итоге Василевский После разгрома «Рейнджеров» пару дней назад бостонскими «Медведями», многие поспешили поставить на команде Панарина крест. 30.10.2019 10:30 Хоккей Славин Виталий
Ее собственная лига. Трусова упала и… разгромила всех с мировым рекордом! На этапе серии Гран-при в канадской Келоуне очередную феноменальную победу одержала Александра Трусова. Евгения Медведева заняла пятое место. 27.10.2019 02:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Алексей Мишин: Был уверен, что Косторная выступит блестяще во Франции Илья Авербух: Загитовой не надо посыпать голову пеплом преждевременно, ничего критического не произо
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Доменико Тедеско: Мнение Черчесова о футболистах «Спартака» не будет влиять на мои решения Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о предстоящем матче с «Арсеналом». 03.11.2019 15:30 Футбол Григорьевская Юлия
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил. 20.10.2019 19:30 Теннис Мысин Николай
Косторная – Загитова – 1:0. Пока без рекордов Во Франции стартовал третий турнир серии Гран-при. В женском одиночном катании после короткой программы лидируют россиянки Алена Косторная и Алина Загитова. 01.11.2019 22:30 Фигурное катание Тигай Лев
Южный ответ обеим столицам. «Краснодар» и «Ростов» выдали огненное дерби с суперсюжетом «Ростов» выиграл основное время матча 2:0 благодаря дублю Алексея Ионова, но «быки» успели спастись за пять компенсированных минут. 03.11.2019 19:00 Футбол Мощенко Захар
Новости
20:13 Футбол Леонид Слуцкий: «Витесс» начинает играть только тогда, когда пропустит гол
20:00 Хоккей СКА обыграл рижское «Динамо» по буллитам
20:00 Футбол Карасев назначен на матч Лиги чемпионов «Валенсия» - «Лилль»
19:45 Футбол Сергей Матвеев: Мы должны были побеждать и занимать второе место в таблице, а не терять очки
19:30 Футбол Валерий Карпин: Расслабленности у нас не было. Это футбол
19:09 Футбол «Лестер» на выезде обыграл «Кристал Пэлас», Варди вновь забил
19:02 Теннис Джокович выиграл турнир серии «Мастерс» в Париже
19:00 Фигурное катание Алексей Мишин: Был уверен, что Косторная выступит блестяще во Франции
18:30 ММА Руслан Магомедов подерется с Джеймсом на турнире ACA 101 в Польше
18:26 Футбол «Краснодар» на последних минутах вырвал ничью в матче с «Ростовом»
18:22 Футбол «Вильярреал» и «Атлетик» голов друг другу не забили
18:00 Хоккей «Металлург» обыграл «Сибирь»
17:30 Баскетбол «Химки» обыграла УНИКС, Швед набрал 24 очка
17:10 Хоккей «Салават Юлаев» забросил девять шайб в ворота минского «Динамо»
16:52 Футбол Роман Бабаев: Мешкову, наверное, нравятся сцены насилия в отношении игроков ЦСКА
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array