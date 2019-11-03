Сергей Матвеев: Мы должны были побеждать и занимать второе место в таблице, а не терять очки Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев уверен, что его команда потеряла очки в матче 15-го тура чемпионата России против «Ростова» (2:2).

«Мы провели два разных тайма. Не очень приятный второй мяч: «Ростов» забил после серии отскоков. Мы рады, что наша команда изменилась во второй половине и смогла сравнять счет. Она осталась за нами. Мы ждали большего от матча: должны были обыгрывать «Ростов». Статистика превзошла наши ожидания. Мы довольны ничьей. Это обычные эмоции, когда твоя команда забивает два мяча в компенсированное время и сравнивает счет. Мы не рады ничьей. Это важно. Мы должны были побеждать и занимать второе место в таблице, а не терять очки. Забей (Магомед-Шапи) Сулейманов в начале второго тайма, мы бы вытащили эту игру раньше. В первом тайме преимущество было у «Ростова». Мы два раза потеряли мяч, а «Ростов» это использовал и провел хорошие атаки. Забей мы раньше, чем на 93-й минуте, игра закончилась бы раньше», – сказал Матвеев.

Напомним, матч завершилась вничью - 2:2. У гостей дублем отметился Алексей Ионов (34-я и 41-я минуты), хозяева забили два мяча в добавленное арбитром время - отличились Иван Игнатьев (90+3) и Урош Спайич (90+5).