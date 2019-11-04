Денис Бояринцев: «Текстильщику» не хватает класса для ФНЛ «Текстильщик» проиграл «Химкам», потерпев четвертое поражение подряд.

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Главный тренер «Текстильщика» Денис Бояринцев после матча 21-го тура ФНЛ с «Химками» (1:2) на «Арене Химки» высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне.

«Все же нам еще пока не хватает класса для ФНЛ, – приводит News.ru слова Бояринцева. – У нас сейчас 90 процентов состава – это ребята из второй лиги. Где тонко, там и рвется.

Когда у нас появятся стабильность и опыт, то результаты будут намного лучше. Но на это, конечно, нет времени, чемпионат быстро проходит. Сейчас осталось отыграть четыре встречи, а весной все пролетит практически незаметно».

Отметим, что поражение от «Химок» стало четвертым подряд для команды – причем все матчи завершались с разницей в один гол. После 21 тура «Текстильщик» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, отставая от 15-го места на шесть очков.