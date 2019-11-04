«Сельта» объявила об отставке Эскрибы Команда занимает 18-е место в примере.

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Главный тренер «Сельты» Фран Эскриба отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба.

В воскресенье команда проиграла «Хетафе» в 12-м туре примеры, продлив серию поражений до четырех матчей, и осталась на 18-м месте в турнирной таблице, опережая только «Эспаньол» и «Леганес». В последний раз «Сельта» побеждала 6 октября, когда обыграла «Атлетик» (1:0).

54-летний Эскриба возглавил «Сельту» в марте. Под его руководством команда одержала шесть побед, семь матчей завершила вничью и потерпела 11 поражений. Ранее он работал с «Эльче», «Хетафе» и «Вильярреалом».

В следующем туре 9 ноября «Сельта» сыграет в гостях с «Барселоной».