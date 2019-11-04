Евгений Алдонин: Вилков не тот арбитр, который должен обслуживать центральные матчи тура Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин – о судействе Михаила Вилкова в матче 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (1:1).

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- Мне кажется, его назначение было довольно спорным. На мой взгляд, это не тот арбитр, который должен обслуживать центральные матчи тура. Это может звучать жестко по отношению к Вилкову, но такое у меня мнение, - приводит слова Алдонина RT.

Добавим, что после этой игры «Зенит» набрал 33 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА, имея в активе 27 очков, расположился на пятой строчке.