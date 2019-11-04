Юрген Клопп: Нет сомнений, что в матче «Генком» от нас потребуется выложиться по полной - Советский спорт
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04 ноября 2019 18:14Футбол

Юрген Клопп: Нет сомнений, что в матче «Генком» от нас потребуется выложиться по полной

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп – о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Генком».

- Нет сомнений, что от нас потребуется выложиться по полной. В группе все еще возможно. «Генк» может выйти в Лигу Европы, так что у него есть свои задачи. Надо уважать соперника.

Список его экс-футболистов говорит о многом. Они играют по всему миру. Это чудесная история успеха. Мы вдохновляемся тем, чего добился «Генк», но должны его обыгрывать. Нам по душе, что делают бельгийцы, - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Добавим, что встреча состоится в ближайший вторник в Ливерпуле (Англия) на стадионе «Энфилд» и начнется в 23:00 по московскому времени.

После трех туров «Ливерпуль», набрав шесть очков, расположился на второй строчке в турнирной таблице группы Е, а «Генк», имея в активе один балл, занимает четвертое место.

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