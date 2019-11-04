Эрнесто Вальверде: «Славия» остается верной своему стилю - команда, которая играет в силовой футбол Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде – о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с пражской «Спартой».

- Мы ожидаем примерно такой же матч, как в Праге. «Славия» остается верной своему стилю - это команда, которая играет в силовой футбол и может быть очень опасной в штрафной площади, - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Добавим, что встреча состоится в ближайший вторник в Барселоне (Испания) на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 23:00 по московскому времени.

После трех туров «Барселона», набрав семь очков, расположилась на первой строчке в турнирной таблице группы F, а «Славия», имея в активе один балл, занимает четвертое место.