Президент «Оренбурга»: Победа над «Уралом» была очень нужна - она как глоток свежего воздуха Президент «Оренбурга» Владимир Кияев – о победе команды в матче 15-го тура чемпионата России с «Уралом» (2:1).

- Это нужная победа и с турнирной точки зрения, и в психологическом плане, особенно после того, как мы неудачно сыграли с «Крыльями», проиграли кубковый матч очень обидно. Сейчас победа была очень нужна - она как глоток свежего воздуха, - приводит слова Кияева ТАСС.

Напомним, что после 15 туров «Оренбург» набрал 18 очков и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице российской премьер-лиги.