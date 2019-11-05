Антонио Кандрева: Конте помог нам научиться правильно настраиваться на важные матчи Полузащитник «Интера» Антонио Кандрева – о прогрессе команды под руководством Антонио Конте.

- Он очень помог нам научиться правильно настраиваться на важные матчи - как дома, так и на выезде. Мы много работаем на тренировках. Нужно продолжать в том же духе. Важно внимательно слушать тренера, ведь он может привести нас к большим победам, - приводит слова хавбека пресс-служба УЕФА.

Добавим, что во вторник «Интер» в рамках 4-го тура Лиги чемпионов встретится с «Боруссией». Матч пройдет в Дортмунде (Германия) на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 23:00 по московскому времени.

После трех туров «Боруссия», набрав четыре очка, расположилась на третьей строчке в турнирной таблице группы F, а «Интер», имея также четыре балла, занимает второе место.