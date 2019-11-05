Александр Егоров: Вилков провел матч «Зенит» – ЦСКА хорошо, но пропустил несколько желтых карточек Вилкова раскритиковали после матча «Зенит» – ЦСКА

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу арбитра Михаила Вилкова в матче 15-го тура «Зенит» – ЦСКА (1:1) на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«Арбитр провел игру на хорошем уровне, – приводит Sport24.ru слова Егорова. – Вилков пропустил несколько желтых карточек в обе стороны. Хотел дать поиграть.

У меня была игра ЦСКА – «Зенит», я это предотвращал. Гончаренко просил дать побороться, не свистеть, чтобы была игра. Арбитр дал – появилось недовольство, что нет желтых карт».

Напомним, Вилков удалил полузащитника ЦСКА Яку Бийола. При этом форвард «Зенита» Сердар Азмун остался без красной карточки за два грубых нарушения.