Стало известно время и место проведения матча за Суперкубок Италии Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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«Ювентус» и «Лацио» поспорят за Суперкубок Италии 22 декабря. По информации источника, этот поединок пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и стартует в 19:45 по московскому времени.

Отмечается, что арабским женщинам дали разрешение посетить эту игру. При этом девушкам из других стран не обязательно соблюдать традиционную арабскую одежду.

Добавим, что в прошлом году этот турнир прошел в Саудовской Аравии. Встреча «Ювентуса» и «Милана» состоялась в Джидде и завершилась победой «старой синьоры» (1:0).