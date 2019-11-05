Бранислав Иванович: «Лейпциг» доминировал на поле и держал мяч - Советский спорт
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05 ноября 2019 23:55ФутболГичунцев Артур

Бранислав Иванович: «Лейпциг» доминировал на поле и держал мяч

Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Капитан «Зенита» Бранислав Иванович пообщался с клубной пресс-службой после поражения от «РБ Лейпциг» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (0:2).

«Вы сами видели, что игра получилась очень тяжелой. Мы начали не так, как хотели. Встреча вышла тяжелой физически. Также с психологической точки зрения трудно пропускать в концовке тайма. Да, мы проиграли, но мы продолжаем бороться. Нельзя сдаваться. Нужно думать про следующие матчи, посмотреть, в чем мы ошибались и улучшать свою игру.

Думаю, эти две встречи получились совсем разными. В Лейпциге мы хорошо провели первый тайм, но пропустили во втором. У нас были моменты – как в той игре, так и сегодня. К сожалению, не получилось забить.

Считаю, здорово, когда команда может перестраиваться. Мы ожидали, что соперник сыграет сегодня в два нападающих, поэтому сыграли так. Думаю, наша тактика не сыграла решающую роль. «Лейпциг» провел отличный матч, забил важнейший в плане психологии гол, который придал им уверенности.

С первых минут соперник контролировал ход игры. «Лейпциг» доминировал на поле и держал мяч. Мы не успевали прессинговать их в тех зонах, где планировали. Нам есть, чему поучиться. Это Лига чемпионов и большой урок для всех нас.

Я устал повторять, что в Европе все играют в таком графике. И «Лейпциг» тоже недавно проводил свои матчи и летел сюда. Мы проводим не так уж много действительно сложных игр в чемпионате, чтобы мы уставали. У «Лейпцига» каждая встреча проходит на таком же уровне, как сегодня. Усталость ни при чем.

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