«Ливерпуль» одолел «Генк», «Наполи» сыграл вничью с «Зальцбургом» - Советский спорт
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06 ноября 2019 01:09ФутболГичунцев Артур

«Ливерпуль» одолел «Генк», «Наполи» сыграл вничью с «Зальцбургом»

5 ноября состоялись матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» добыл победу над «Генком» в домашнем поединке – 2:1 – благодаря голам Джорджиньо Вейналдума (14-я минута) и Алекса Окслейд-Чемберлена (53). У гостей гол забил форвард Мбвана Али Самата (41).

В другом матче «Наполи» поделил очки с «Зальцбургом» – 1:1. В составе итальянцев забил нападающий Ирвинг Лосано (44), у гостей забил форвард Эрлинг Холанд, отличившийся с пенальти (11).

Таким образом, «Ливерпуль», набрав 9 очков, лидирует в таблице группы Е. Второе место у «Наполи» (8). Третьим идет «Зальцбург» (4), а замыкает список «Генк», у которого 1 очко.

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