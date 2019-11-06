Юрген Клопп: Завтра отдохнем, а потом начнем подготовку к битве с «Манчестер Сити» Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп - о матче четвертого тура группового этапа с «Генком» (2:1).

- Сегодня мы были явными фаворитами. Забей мы в первом тайме два-три мяча, ни о какой интриге и возможной ничьей не было бы и речи. Но соперник сравнял счет, и ситуация стала щекотливой. Однако все закончилось хорошо. Завтра отдохнем, а потом начнем подготовку к битве с «Манчестер Сити», - передает слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

После этой игры «Ливерпуль» набрал девять очков и расположился на первом месте в турнирной таблице группы Е. «Генк», имея в активе одно очко, занимает четвертую строчку.

В следующем туре английская команда на своем поле сыграет против «Наполи», а бельгийцы дома примут «РБ Зальцбург».