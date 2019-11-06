Финал Кубка Либертадорес перенесен в Перу из-за беспорядков в Чили

«Форс-мажорные обстоятельства обусловили решение провести финал Кубка Либертадорес в Лиме, сохранив прежнюю дату - 23 ноября. Выбор нового сценария основан на предложении правительства Перу и предоставленных им гарантиях безопасности. Решение было согласовано с президентами клубов, ассоциациями Аргентины, Бразилии и Чили» - цитирует «РИА Новости» пресс-службу Конфедерации южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ).
Напомним, что уличные протесты в Чили вспыхнули после объявления о подорожании стоимости проезда на общественном транспорте. Позже мирные демонстрации переросли в столкновения с полицией и беспорядки.
Добавим, что финальная встреча Кубка Либертадорес-2019 состоится 23 ноября.
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