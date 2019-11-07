Бенедикт Хеведес: «Локомотив» заслуживал большего в матче с «Ювентусом» Вице-чемпионы России упустили ничью, пропустив от «Ювентуса» в компенсированное время.

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес подвел итоги матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2) на стадионе «Локомотив» в Москве.

«Разумеется, результатом мы очень расстроены, – приводит слова 31-летнего немца официальный сайт УЕФА. – Мы хорошо играли, создавали моменты, даже во втором тайме.

Второй гол стал следствием индивидуального мастерства Дугласа Косты. Мы заслуживали большего, но порой в футболе так происходит. Порой побеждают индивидуальные качества игроков».

Напомним, полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста забил победный гол в компенсированное ко второму тайму время. «Локомотив» остается на третьем месте в группе D и в пятом туре 26 ноября сыграет дома с «Байером».