Дмитрий Черышев: О возможности Дениса сыграть за сборную можно будет сказать после МРТ Полузащитник «Валенсии» получил травму в матче с «Лиллем».

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Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев высказался о том, сможет ли его сын Денис, выступающий за «Валенсию», сыграть за сборную России в матчах отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино.

«Он пройдет МРТ сегодня или завтра, – приводит ТАСС слова Черышева-старшего. – О его возможности принять участие в матчах сборных можно будет сказать только после МРТ».

Напомним, 28-летний Черышев получил травму бедра в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лиллем» (4:1) и был заменен на 30-й минуте. Теперь, по информации испанских источников, он не сможет выходить на поле на протяжении нескольких недель.

Сборная России сыграет с Бельгией (16 ноября) в Санкт-Петербурге и с Сан-Марино (19 ноября) в Серравалле.

В нынешнем сезоне Черышев забил два гола и сделал одну результативную передачу в 12 матчах за «Валенсию» во всех турнирах.