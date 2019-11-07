Роман Шаронов: Результативность «Рубина», конечно, неудовлетворительная «Рубин» забил меньше всех в премьер-лиге.

Тренер «Рубина» Роман Шаронов перед матчем 16-го тура премьер-лиги с «Динамо» высказался о результативности команды в первом круге.

– Восемь голов в 15 играх – это удовлетворительный результат?

– Вы сами знаете ответ на этот вопрос, – приводит слова Шаронова официальный сайт клуба. – Конечно, нет.

– Есть понимание, почему так происходит? Можете дать комментарий?

– Есть. Нужны больше голевых моментов и реализация.

Отметим, что «Рубин» забил меньше всех голов в первом круге. В шести из последних семи игр команда не забила ни одного гола.

Матч «Рубин» – «Динамо» пройдет 9 ноября на стадионе «Центральный» в Казани. Начало игры – 14:00 (мск).