Роман Шаронов: Результативность «Рубина», конечно, неудовлетворительная - Советский спорт
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07 ноября 2019 15:09ФутболЛипкин Антон

Роман Шаронов: Результативность «Рубина», конечно, неудовлетворительная

«Рубин» забил меньше всех в премьер-лиге.

Тренер «Рубина» Роман Шаронов перед матчем 16-го тура премьер-лиги с «Динамо» высказался о результативности команды в первом круге.

– Восемь голов в 15 играх – это удовлетворительный результат?
– Вы сами знаете ответ на этот вопрос, – приводит слова Шаронова официальный сайт клуба. Конечно, нет.

– Есть понимание, почему так происходит? Можете дать комментарий?
– Есть. Нужны больше голевых моментов и реализация.

Отметим, что «Рубин» забил меньше всех голов в первом круге. В шести из последних семи игр команда не забила ни одного гола.

Матч «Рубин» – «Динамо» пройдет 9 ноября на стадионе «Центральный» в Казани. Начало игры – 14:00 (мск).

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