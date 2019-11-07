Маринато Гилерме: Эпизод с первым голом пересмотрел 20 раз Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме на презентации формы национальной команды на Евро-2020 прокомментировал домашнее поражение от «Ювентуса» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2).

– Как вы провели вечер после «Ювентуса»?

– Играл я уверенно. Ошибки бывают у всех. Очень хотел исправиться по ходу матча.

– Как вышло-то с первым голом?

– Техническая ошибка. Вижу, Миранчуки уже готовы идти в контратаку – и забыл поймать мяч. Это как у нападающих бывает. Уже понимаешь, что мяч сейчас будет в сетке – и забываешь ударить.

– Сколько раз пересмотрели потом эпизод?

– 20 раз.

– Понравилась атмосфера на трибунах?

– Так, как в среду, не было никогда.