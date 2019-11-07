Маринато Гилерме: Эпизод с первым голом пересмотрел 20 раз - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 ноября 2019 20:32ФутболЯременко Николай

Маринато Гилерме: Эпизод с первым голом пересмотрел 20 раз

Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме на презентации формы национальной команды на Евро-2020 прокомментировал домашнее поражение от «Ювентуса» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2).

– Как вы провели вечер после «Ювентуса»?
– Играл я уверенно. Ошибки бывают у всех. Очень хотел исправиться по ходу матча.

– Как вышло-то с первым голом?
– Техническая ошибка. Вижу, Миранчуки уже готовы идти в контратаку – и забыл поймать мяч. Это как у нападающих бывает. Уже понимаешь, что мяч сейчас будет в сетке – и забываешь ударить.

– Сколько раз пересмотрели потом эпизод?
– 20 раз.

– Понравилась атмосфера на трибунах?
– Так, как в среду, не было никогда.

Косторная – Загитова – 1:0. Пока без рекордов Во Франции стартовал третий турнир серии Гран-при. В женском одиночном катании после короткой программы лидируют россиянки Алена Косторная и Алина Загитова. 01.11.2019 22:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Александр Жулин: Заявленный прыжковый контент у Загитовой послабее, чем у Трусовой и Косторной Александр Жулин: Косторная для меня является воплощением всего лучшего в фигурном катании Алина Загитова: Для четверного прыжка мне нужно сбросить как минимум три килограмма
Хованов показал, кто здесь Болдюк. Как россияне выиграли первый матч молодежной Суперсерии Капитан российской сборной Александр Хованов сделал дубль и две голевые передачи, такая же статистика у Дмитрия Завгороднего. Наши вытащили матч против сборной лиги Квебека с 1:3 и победили 4:3. 05.11.2019 08:30 Хоккей Домрачев Владислав
Сергей Шахрай: Трусова – вундеркинд, мировой рекорд она точно улучшит Наш обозреватель Сергей Шахрай – о блестящей победе Александры Трусовой, произвольной Евгении Медведевой и прогрессе молодой пары Александра Бойкова– Дмитрий Козловский. 27.10.2019 11:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил. 20.10.2019 19:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Итоговый турнир ATP. Медведев сыграет в группе с Надалем, Циципасом и Зверевым Надаль вернулся на первое место в рейтинге ATP Свитолина поднялась на шестое место в рейтинге WTA
Сергей Шахрай: Косторная – это блеск, виртуозность и легкость Наш обозреватель серебряный призер Олимпиады, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай – подвел итоги выступления российских фигуристов на этапе Гран-при в Гренобле. 03.11.2019 12:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Роналду почти забил, «Локомотив» почти не проиграл Команда Юрия Семина была в нескольких десятках секунд, чтобы свести к ничьей домашний поединок с «Ювентусом» в Лиге чемпионов, но «Старая синьора» показала свой нрав и вырвала победу в компенсированное время. 06.11.2019 23:00 Футбол Мощенко Захар
Капризов ждет «Спартак»? ЦСКА ушел на перерыв, проиграв в Нижнекамске В понедельник сыграны последние перед ноябрьской паузой матчи регулярного чемпионата. Перерыв на турниры сборных продлится до 12 ноября. В этот день болельщиков ждет культовое московское дерби ЦСКА – «Спартак». 04.11.2019 20:15 Хоккей Домрачев Владислав
Медведев превратился в монстра. Почему он «разрывает» Тур? Даниил Медведев сыграл шесть финалов подряд, взял два «Мастерса» и обошел Федерера в чемпионской гонке ATP. «Советский спорт» – о том, почему он так крут. И чего ждать от него дальше. 16.10.2019 09:00 Теннис Мысин Николай
Анатолий Мещеряков: Роналду? У нас игроки лучше После поражения «Локомотива» от «Ювентуса» председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков поделился своими впечатлениями. 06.11.2019 23:30 Футбол Григорьевская Юлия
Составит ли Хачанов компанию Медведеву в Лондоне? Три интриги парижского «Мастерса» В понедельник в Париже стартовал предпоследний в сезоне турнир ATP. Три россиянина поборются за титул. «Советский спорт» – об основных интригах французского «Мастерса». 28.10.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Новости
20:32 Футбол Маринато Гилерме: Эпизод с первым голом пересмотрел 20 раз
20:23 ММА Джон Джонс: Следующий бой я проведу против Рейеса
20:03 Футбол «Краснодар» – «Трабзонспор». Стартовые составы
19:41 Футбол Сборная России представила форму на Евро-2020 (видео)
19:24 Футбол Сергей Ребров: «Ференцварош» хочет выйти из группы, но это непросто
19:09 Олимпиада Россия может пропустить Олимпиаду в Токио
18:42 Олимпиада Министр спорта Польши Банька стал новым президентом WADA
18:24 Футзал Стали известны соперники сборной России по отбору на ЧМ по мини-футболу
18:10 Легкая атлетика Россиянин Петров получил дисквалификацию за применение допинга
17:49 Баскетбол Колтон Айверсон: Нам потребуется немалое количество энергии, чтобы сдержать Шведа
17:44 Баскетбол Жоан Пласа: Швед? Мы не собираемся менять собственный стиль
17:40 Баскетбол Йонас Жеребко: Жду тяжелого матча с «Зенитом»
17:31 Баскетбол Римас Куртинайтис: У «Зенита» испанский защитный стиль, но мы к этому готов
16:51 Хоккей Александр Кожевников: В сборной России есть клубные связки, которые должны дать результат
16:41 Футбол Жоау Мариу и Эдер вызваны в сборную Португалии
16:32 Футбол Сергей Веденеев: У «Локомотива» не было чувства страха перед «Ювентусом»
16:21 Футбол РФС подтвердил, что Черышев не сыграет с Бельгией и Сан-Марино
16:13 ММА Сергей Хандожко: Макгрегора несет не в ту сторону
16:08 Футбол Джорджевич перенес операцию на колене
15:52 Футбол Мацей Рыбус: В декабре будет операция, до этого сыграю, сколько смогу
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array