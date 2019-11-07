«АЗ Алкмар» на выезде разгромил «Астану» «Астана» в Нур-Султане потерпела крупное поражение от «АЗ Алкмара» со счетом 0:5 в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Новости СМИ2 В составе голландской команды отличились Мирон Боадю (29-я и 77- минуты), Фредрик Мидтше (52-я), Уссама Идрисси (57-я) и Пантелис Хацидиакос (75-я). В другом матче этой группы «Манчестер Юнайтед» дома примет сербский «Партизан». «АЗ» набрал восемь очков и лидирует в группе L, у клуба из Казахстана – ни одного очка.