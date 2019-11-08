Ерохин вызван в сборную России вместо Черышева - Советский спорт
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08 ноября 2019 13:27ФутболЛипкин Антон

Ерохин вызван в сборную России вместо Черышева

Россия сыграет с Бельгией и Сан-Марино в квалификации Евро-2020.

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин вызван в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино, сообщает официальный сайт РФС.

30-летний Ерохин заменит в составе национальной команды полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, который получил травму бедра в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лиллем» (4:1).

В нынешнем сезоне Ерохин провел 15 матчей за «Зенит» во всех турнирах и забил три гола.

Напомним, сборная России сыграет 16 ноября с Бельгией в Санкт-Петербурге и 19 ноября с Сан-Марино в Серравалле.

Россия уже обеспечила себе выход в финальную часть Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах.

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