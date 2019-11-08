«Спартак» и немецкий «Эрцгебирге» стали партнерами - Советский спорт
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08 ноября 2019 17:19Футбол

«Спартак» и немецкий «Эрцгебирге» стали партнерами

«Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге».

«Спартак» сможет отдавать «Эрцгебирге» в аренду своих футболистов. Также клубы будут обмениваться опытом в вопросах подготовки игроков и организации тренировочного процесса команды.

Отмечается, что команды также будут проводить товарищеские матчи во время предсезонных и подготовительных сборов.

Ранее стало известно, что тренер вратарей Макс Урванчки покинул «Эрцгебирге» вошел в тренерский штаб нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

Добавим, что в текущем сезоне второй бундеслиги «Эрцгебирге» занимает четвертую строчку после 12 туров.

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