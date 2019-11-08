«Торпедо» сыграет с «Нижним Новгородом» на «Открытие Арене»

«С сожалением вынуждены Вам сообщить, что ситуация с проведением домашних матчей команды на стадионе «Торпедо» имени Э. А. Стрельцова не изменилась: полиция по-прежнему отказывает клубу в согласовании Инструкции по обеспечению безопасности. Как и в случае с хабаровским СКА, мы не сможем принять «Нижний Новгород» на родной арене. Встреча перенесена на стадион «Открытие Арена», - говорится в заявлении пресс-службы «Торпедо».
После 21 тура «Торпедо» с 50 очками лидирует в турнирной таблице ФНЛ. «Нижний Новгород», набрав 28 очков, располагается на десятой строчке.
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