Гол Косты в ворота «Локомотива» признан лучшим на неделе в Лиге чемпионов

Напомним, что 29-летний бразилец, отличившись в компенсированное время, стал автором победного гола в выездном матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» (1:2).
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