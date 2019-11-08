Гол Косты в ворота «Локомотива» признан лучшим на неделе в Лиге чемпионов Мяч, забитый полузащитником «Ювентуса» Дугласом Костой в ворота «Локомотива», признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов.

Загрузка... Напомним, что 29-летний бразилец, отличившись в компенсированное время, стал автором победного гола в выездном матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» (1:2). Douglas Costa's well-worked finish wins gold! 🥇#UCL | #GOTW | @NissanFootball pic.twitter.com/bs475SQGZs — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 8, 2019